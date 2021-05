Trino: il 47% dei positivi ha tra i 10 e i 19 anni

Il 47 per cento dei positivi trinesi al Covid-19 nel mese di maggio sono giovani delle scuole. Il dottor Christian Salerno, epidemiologo dell’Osservatorio Socio Ambientale Trinese prosegue nel suo lavoro di monitoraggio della situazione per il Comune di Trino.

Salerno spiega: "Nell’aggiornamento col grafico (A) dei nuovi positivi, riferiti al solo mese di maggio (dall’1 al 24 del mese -ndr), si nota come vi sia un cluster nei soggetti fra 10 e 19 anni con 17 casi, equivalenti a 47 per cento del totale. Si tratta di casi di indubbia provenienza scolastica che però a loro volta possono contagiare altri membri famigliari con ricadute epidemiologiche sull’intera popolazione".

Salerno aggiunge: "Il secondo grafico (B), che riguarda invece l’andamento cumulativo dei casi positivi dal mese di marzo, conferma quanto già osservato nel precedente aggiornamento con una netta riduzione degli infetti nelle fasce di età maggiormente interessate dalla campagna vaccinale, gli over 60 anni. Si contrappone però una maggior incidenza per i soggetti under 50 che ad oggi risultano in minima parte o per nulla interessati alle vaccinazioni".

La scorsa settimana Salerno aveva prodotto un altro lavoro di monitoraggio: "Il grafico (C) in percentuale evidenzia come i gruppi di età che hanno ricevuto il maggior numero di vaccini siano gli over 60, mentre dai 40 ai 59 anni si osserva mediamente un 20 per cento di soggetti che hanno ricevuto almeno la prima dose. Osservando invece i casi assoluti (grafico D) si nota come sotto i 59 anni è concentrata la fascia di popolazione con meno vaccinati".