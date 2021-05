Trino, focolaio alla scuola media: 29 i positivi e 160 in isolamento

Sono saliti a 29 i trinesi positivi al Covid-19 e 160 sono le persone in isolamento fiduciario. Tutte legate ai casi di positività tra i ragazzi della scuola media. L’aggiornamento lo fornisce il sindaco Daniele Pane.

"Siamo arrivati a 29 positivi nella nostra città, di questi ben 20 sono minorenni, allievi della scuola media, e gli altri 9 sono genitori dei ragazzini positivi. Siamo inoltre in attesa dell’esito di alcuni tamponi. A questi dati si aggiungono i 160 trinesi posti in isolamento fiduciario, dei quali un’ottantina sono minorenni, tutti legati al focolaio della scuola media dove ad oggi le classi rimaste a fare lezione in presenza in aula sono cinque su undici". L’altro giorno il sindaco stava riflettendo sulla possibilità di chiudere la scuola firmando un’ordinanza: ha deciso se firmarla? "Al momento non emetterò l’ordinanza perché non ho gli elementi, per quanto di mia competenza, per chiudere le scuole - risponde Pane - La competenza nella scelta di chiudere la scuola spetta al dirigente scolastico o al Sisp dell’Asl di Alessandria. Per poter firmare io un’ordinanza, dovrebbe esserci un rischio per la città, cosa che al momento non si evidenzia, né nei casi positivi, né tra i sospetti in attesa di tampone. Precauzionalmente, in accordo col parroco don Patrizio Maggioni e le associazioni sportive cittadine, abbiamo sospeso o rimandato le loro attività per le fasce d’età interessate da questa situazione, e tra queste verranno pertanto rimandate pure le cresime previste per il 6 giugno".