Riorganizzata la presenza della Cisl in città e nella zona

Santhià: riorganizzata la presenza Cisl in città e nella zona. In seguito all’avvenuta decadenza dall’incarico di responsabile della zona Fnp Cisl di Santhià di Belloni Patrizia, dovuta alla scelta della stessa di impegnarsi in politica, rendendosi pertanto incompatibile con l’incarico ricoperto in ottemperanza allo Statuto, la Cisl ha provveduto a riorganizzare gli incarichi nella sede di Santhià e nei recapiti.

"L’intera zona Rls Fnp Cisl è stata affidata alla reggenza di Pier Giuseppe Pistono, mentre il presidio della sede di Santhià al collaboratore Loda Gian Battista, che si avvale dell’aiuto di altri volontari - spiegano dalla segreteria Fnp Cisl del Piemonte Orientale. Per quanto riguarda il recapito di Livorno Ferraris, la sede è ora presidiata bisettimanalmente il lunedì mattina dal volontario Aldo Giannone e il mercoledì mattina e pomeriggio da un nuovo volontario, mentre stiamo attivamente ricercando un nuovo locale per Cigliano, non essendo più disponibile quello tradizionale presso il Comune. Le attività e i servizi normalmente forniti dalla Cisl (in particolare, in questo periodo, il servizio fiscale) sono continuati con regolarità e stanno procedendo appieno".