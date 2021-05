In piazza Verdi i giochi di una volta: nasce il 'parco giochi diffuso'

Borgo d'Ale: in piazza Verdi si torna a giocare come una volta. Tra un paio di settimane sulla pavimentazione saranno disegnate la 'settimana' e altri percorsi simili dedicati a ragazzi e bambini.

Per realizzare il nuovo 'parco giochi diffuso' basteranno dei colori ad acqua e qualche ritocco a distanza di tempo, così da mantenere i disegni visibili fino a oltre due anni. Per il resto ci penserà la fantasia di Circowow, agenzia specializzata nella realizzazione di iniziative per i più piccoli. Ad essa si è affidato il Comune con lo scopo di vivacizzare questo spazio cittadino. “Piazza Verdi ci sembra il luogo migliore – conferma il sindaco Pier Mauro Andorno - Sia per le giostrine e gli altri arredi di cui è già fornita, sia per la lontananza dalle strade più trafficate”.

Nelle scorse ore Circowow ha già iniziato a predisporre due percorsi lunghi circa 30 metri e altre tre postazioni ai lati della piazza. I disegni hanno come tema Comune i fiori e la frutta, con un omaggio alla principale coltura borgodalese, la pesca. D'altro canto l'impatto ambientale è quasi nullo, considerando che i colori utilizzati sono atossici.

L'idea di colorare piazza Verdi è nata quasi in contemporanea con l'iniziativa, ben diversa per finalità, di dipingere di rosso alcune panchine del paese come segnale contro la violenza sulle donne. Ma in futuro non è detto che il Comune non torni ad utilizzare i barattoli di vernice per qualche altra iniziativa.