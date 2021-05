Dalle fiere estive a quelle di S. Caterina: stilato il calendario

Santhià: individuate le date delle prossime fiere. Le ultime disposizioni emanate per il contenimento dell’epidemia Covid-19 hanno aperto alla possibilità di ripristinare le fiere con merci varie a partire dal 15 giugno 2021. Confesercenti Vercelli, che gestisce le manifestazioni fieristiche organizzate a Santhià ha stilato il calendario per il 2021: 'Fiera di Giugno' per il 27 giugno, l'8 agosto si terrà la 'Fiera d’estate'; il 25 novembre quella di Santa Caterina, in versione 'agricola', mentre il 28 novembre la Fiera di Santa Caterina dedicata alle merci varie.