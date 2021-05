Chiusura strade per competizioni ciclistiche

Il prossimo fine settimana sarà ricco di eventi sportivi sul territorio della Provincia di Vercelli legato al mondo delle biciclette, che vedranno la chiusura temporanea di alcune arterie di competenza.

Venerdì 28 maggio, in occasione della diciannovesima tappa Abbiategrasso-Alpe di Mera del 104° Giro d'Italia che interesserà i Comuni di Civiasco, Varallo, Vocca, Balmuccia, Scopa e Scopello saranno interdette al traffico veicolare dalle ore 12 alle 18 circa, in relazione al deflusso dei mezzi, le SP78 "Passo della Colma", dalla sommità del Passo al confine col Vco all'immissione della stessa nell'abitato di Varallo e la SP299 "Di Alagna" dal km. 54 svincolo di Varallo Centro al km. 72 presso l'abitato di Scopello all'altezza dell'immissione con via Mera.

Sabato 29 maggio, in occasione del "G.P. Circuito nazionale regionale strada" che interesserà i Comuni di Formigliana, Collobiano, Quinto Vercellese, Oldenico, Balocco, Villarboit e Albano Vercellese con partenze alle ore 10, 12, 14 e 16 nel Comune di Oldenico saranno interdette per il tempo strettamente necessario al passaggio dei ciclisti in gara e comunque non superiore ai 15 minuti dal passaggio del primo concorrente le SP113, SP230, SP594 e SP57.

Domenica 30 maggio in occasione di "... e adesso pedala!" che interesserà i Comuni di Varallo e Quarona sarà interdetta al traffico dalle ore 10 alle 18 la SP105v Crevola - Doccio.