Trino: manifestazioni, centri estivi, sicurezza e cultura

Eventi, centri estivi, lavori sulla sicurezza, cultura. Il sindaco Daniele Pane nell’aggiornamento settimanale ha toccato anche questi temi.

Gli appuntamenti: "Con Aoct e Pro Loco stiamo lavorando al programma estivo che prevede le classiche “Trino in piazza”, “Notte Bianca”, festa patronale di San Bartolomeo. A breve daremo tutti i dettagli". Pane aggiunge: "Stiamo lavorando sui centri estivi con le quattro associazioni che li organizzeranno, in piena sicurezza, e proponendo programmi diversificati e molto variegati fra loro, molto belli. Ci sarà il nostro supporto economico ed organizzativo per far sì che le famiglie possano accedere alle proposte a prezzi calmierati". "Con gli uffici la scorsa settimana abbiamo discusso su opere e lavori pubblici da approvare in giunta, ma pure per limare gli atti burocratici sulla realizzazione del nuovo canale scolmatore e sull’idrografia minore per la quale abbiamo a disposizione 2,5 milioni di euro. La burocrazia è sempre tantissima e ringrazio gli uffici per il grande lavoro che stanno svolgendo". La cultura: "Sabato 29 maggio parleremo di bullismo con la psicoterapeuta e formatrice Valentina Negro e l’attore, tiktoker e doppiatore Ivano Chinali, per capire come affrontarlo e parlarne in famiglia. L’appuntamento è alle 11 sui nostri canali social. Domenica 30 maggio a Lucedio ci sarà invece l’inaugurazione della mostra della promettente artista italiana Margherita Raso che si terrà nel campanile della chiesa di Lucedio grazie al progetto d’arte di “Aptitude for the hearts”, dedicato alla ricerca artistica femminile. La mostra sarà visitabile dal 30 maggio al 24 ottobre, con prenotazione obbligatoria, con visita guidata, attraverso il sito faiprenotazioni.fondoambiente. it".