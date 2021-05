Costanzana: tentate truffe da parte di falsi addetti Amc

"Abbiamo ricevuto segnalazioni relative a persone che, a Costanzana, si presentano in qualità di addetti Amc cercando di farsi aprire la porta di casa, per eseguire prelievi ed analisi dell’acqua. Si tratta sicuramente di tentativi di truffa".

L'avviso arriva dall'azienda multiservizi casalese, che serve anche diversi paesi della Bassa. Prosegue la nota: "Nessun addetto Amc è stato incaricato di contattare porta a porta gli abitanti, né a Casale né nei paesi limitrofi, e precisiamo che gli addetti di Amc non stanno effettuando prelievi all’interno delle abitazioni private per effettuare analisi dell’acqua. Abbiamo immediatamente avvisato le forze dell’ordine e invitiamo tutti a fare lo stesso nel momento in cui questi individui dovessero presentarsi alla porta di casa. Ancora una volta i responsabili della società ricordano che gli addetti di Amc Spa sono muniti di tesserino di riconoscimento chiaramente esibito e viaggiano su mezzi aziendali bianchi contraddistinti dal logo aziendale". Nei giorni scorsi i tentativi di truffa erano stati messi in atto anche a Balzola e a Casale Monferrato.