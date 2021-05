Trino: 300 persone vaccinate in un giorno, è record

"La campagna vaccinale a Trino sta funzionando alla perfezione e si sia permesso di sottolineare che è anche grazie all’impegno dell’assessore Roberto Gualino che è sempre presente al centro vaccinale per coordinare le operazioni, che ora sono più complicate con la fascia lavorativa attuale, da gestire al meglio. Gualino sta svolgendo un grande lavoro insieme a tutti i volontari". Il sindaco Daniele Pane ha parole speciali per il suo assessore e intanto fa il punto della situazione della campagna.

"Quella trascorsa è stata una settimana molto intensa al centro di piazza Comazzi, col record di circa 300 persone che domenica sono state sottoposte alle dosi di richiamo. Abbiamo schierato un “esercito”, per un’operazione che oserei dire, mi si passi il termine, “bellica”: domenica erano all’opera quattro medici, quattro infermieri, il personale volontario e amministrativo, la Pro Loco che cucina da settimane per i volontari al centro vaccinale. Ringrazio tutti". Il sindaco snocciola i dati della campagna vaccinale: "A Trino sono 2.777, il 40,53 per cento dei residenti, le persone che hanno ricevuto almeno una dose di vaccino contro il Covid-19, e se si escludono gli under 16 anni, ancora non vaccinabili, i trinesi che hanno ricevuto una dose sono il 46,64 per cento della popolazione vaccinabile. Il 24,65 per cento, pari a 1.689 persone, ha ricevuto anche la dose di richiamo, cifra che sale al 28,37 per cento se si escludono gli under 16".

Le vaccinazioni suddivise per fasce per età. Gli over 80: sono 777, di cui 695 (89,45 per cento) vaccinati con la prima dose, 670 (86,22 per cento) con il richiamo. Da 70 a 79 anni: sono 776, di cui 653 (84,15 per cento) hanno avuto la prima dose, 244 (31,44 per cento) la seconda. Da 60 a 69 anni: sono 1.004, vaccinati in 730 (72,71 per cento) con la prima dose e in 339 (33,76 per cento) con la seconda. Da 50 a 59 anni: sono 1.077, vaccinati con una dose 338 (31,38 per cento), con la seconda 186 (17,27 per cento). Da 40 a 49 anni: sono 866, in 162 (18,71 per cento) hanno ricevuto una dose e in 115 (13,28 per cento) la seconda. Da 30 a 39 anni: sono 626 e di questi 105 (16,77 per cento) hanno avuto la prima dose e 78 (12,46 per cento) la seconda. Da 20 a 29 anni: sono 621, hanno avuto la prima dose in 86 (13,85 per cento), la seconda in 54 (8,69 per cento). Da 16 a 19 anni: sono 207, e 8 vaccinati con una dose (3,86 per cento) e 3 (1,45 per cento) con il richiamo. Gli under 16 anni sono 897, nessuno vaccinato.

Il programma settimanale: "A Trino saranno vaccinati i soggetti tra 50 e 59 anni, a Casale Monferrato andranno i soggetti vulnerabili tra 19 e 59 anni. Questa settimana saranno effettuate tutte prime dosi". Chi rimane in attesa della vaccinazione fra i trinesi: "Tra chi per il momento è esonerato dal vaccino, ovvero chi ha fatto il Covid-19 e deve attendere, abbiamo 10 iscritti over 80, 4 tra 70 e 79 anni, 4 tra 60 e 69 anni. Questi invece gli iscritti in attesa del vaccino e che saranno tutti vaccinati entro il 13 giugno: 13 persone tra 70 e 79 anni, 47 tra 60 e 69 anni, 406 tra 50 e 59 anni, 261 tra 40 e 49 anni. In queste settimane c’è qualche trinese che viene convocato al palafiere di Casale Monferrato perché si vuole fare in fretta e vaccinare più gente possibile nel minor tempo. Per metà giugno dovremmo avere somministrato le prime dosi anche per i trinesi della fascia 40-49 anni e per fine giugno potremmo aver vaccinato anche chi è tra 30 e 39 anni". La situazione dei contagi dopo il focolaio alla scuola media: "Siamo sempre a 23 positivi dei quali 16 sono giovani della scuola - ricorda Pane - Inoltre abbiamo anche 92 persone in isolamento fiduciario, legate soprattutto a questa situazione".