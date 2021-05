Trino: Mattia Tricerri è il nuovo presidente di Aoct

Il “Re Sole” Massimo Osenga (nella foto) ha abdicato e ha lasciato l’eredità della presidenza dell’Associazione Operatori Commerciali Trinesi al suo “Principe” Mattia Tricerri, da anni suo vice presidente. Osenga era in carica dal 27 marzo 2014 e termina così il suo settennato in sella all’Aoct, nella quale comunque rimarrà come consigliere per occuparsi di progetti specifici e a sostegno del direttivo e del presidente Tricerri, 42 anni, che ha condiviso con il suo predecessore i successi delle manifestazioni di questi anni.

E sarà proprio Tricerri, settimo presidente della storia associativa, a guidare l’Aoct nei primi impegni della ripartenza estiva dell’associazione: la 35^ “Trino in piazza” in programma il 20 giugno e la 13^ “Notte Bianca” fissata al 17 luglio. L’Aoct inoltre contribuirà come sempre al programma della festa patronale di San Bartolomeo tra il 27 e il 31 agosto. L’Associazione Operatori Commerciali Trinesi è una delle più anziane in città: nacque il 12 ottobre 1987 per volontà di nove negozianti trinesi, Mario Botta, Maria Enedina Brotto, Piero Aducco, Franca Vercellotti, Paolo Ferrarotti, Maria Teresa Guenno, Maria Teresa Crosio, Silvana Ramezzana, Pietro Ardizzone. L’Aoct conta sette presidenti: Mario Botta, Ester Porta Aducco, Luciano Minchilli, Giancarlo Sali, Antonio Orlando, Massimo Osenga e ora Mattia Tricerri.