Stabile il numero dei contagi: sono 25 le persone positive

Santhià: costante da alcuni giorni il numero dei contagi. Sono, infatti, 25 attualmente i cittadini positivi al Covid-19. Di questi tre sono ricoverati in ospedale; due hanno un'età inferiore ai 17 anni. Sono 3496 i santhiatesi che hanno effettuato almeno un tampone dall'inizio della pandemia e 27 quelli deceduti a causa del virus.

Attualmente è in quarantena una classe dell'Istituto Comprensivo Sant'Ignazio. Si svolgeranno mercoledì 26 e venerdì 28 maggio i tamponi molecolari in pit stop drive nel piazzale dell'ex palazzina ambulatori per i soggetti segnalati dal medico di famiglia o dal Servizio di igiene pubblica dell'Asl-Vercelli.