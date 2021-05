Santhià: concerto online con omaggio ad Astor Piazzolla e Dante

Santhià: si terrà martedì 25 maggio, alle 20,30, sulla piattaforma Zoom la serata dei saluti a conclusione dell’anno accademico dell’Università della Terza Età e del Tempo libero. L'appuntamento, dal titolo AstorDante, vedrà esibirsi in un concerto online il duo clarinetto e pianoforte formato da Elena Dogliani e Gianluigi Colpo. Sarà possibile ascoltare brani che spaziano dalle colonne sonore dei film ai successi dei Queen, come ad esempio 'Gabriel's oboe' di Ennio Morricone, 'The Second Waltz' di Dimistri Shostakovic, 'Petit Concert per clarinetto e pianoforte' di Darius Milhaud, 'Libertango e Oblivion' di Astor Piazzolla e 'Bohemian Rapsody' dei Queen.

Durante la serata sarà celebrato inoltre il centenario di Astor Piazzolla e i 700 anni dalla morte di Dante Alighieri, con un monologo a cura dell'assessore alla Cultura Renzo Bellardone. Per il collegamento da parte dei non iscritti all'associazione inviare un messaggio di adesione, indicando nome, cognome e numero di cellulare al seguente indirizzo: [email protected] unitresanthia.it.