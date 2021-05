Connessione internet gratuita in piazze, parchi e Torre delle Castelle

Gattinara: connessione internet gratuita grazie a Piazza WiFi Italia. Il servizio, promosso dal Ministero dello Sviluppo Economico, ha l’obiettivo di consentire ai cittadini di connettersi gratuitamente, tramite un’app dedicata, ad una rete wifi libera. In città le zone attualmente coperte sono piazza Paolotti, piazza Italia, Torre delle Castelle, parco della Rimembranza e parco di San Bernardo. Qui, i tecnici del Ministero, hanno apposto delle targhette con un QR Code con cui è possibile scaricare l’app per procedere alla connessione. E’ sufficiente inquadrare con il proprio cellulare il codice e seguire le istruzioni. Dopo aver scaricato l’applicazione è necessario registrarsi creando un proprio account per accedere al servizio. Una volta terminata la registrazione bisognerà configurare la rete wifi.italia.it per poter navigare su internet.

I vari hot spot presenti in città sono rintracciabili su un’apposita mappa presente sull’app. "Il Comune di Gattinara è impegnato a potenziare la digitalizzazione nel territorio e la riattivazione e aggiornamento del sistema delle reti wi-fi, infatti, è già prevista l’installazione di altri hotspot in altri luoghi pubblici come ad esempio la biblioteca, lo spazio espositivo G’Art, Aderendo al progetto 'Piazza Wi-fi Italia' contribuiamo alla costruzione di una rete wi-fi nazionale e acceleriamo l’utilizzo della rete e dei servizi digitali per tutti i cittadini" spiegano il sindaco Daniele Baglione e Gianluca Valeri, delegato allo sviluppo informatico del Comune.