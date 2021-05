Sconto sulla Tari grazie alla lotta all'evasione

Carisio: l'imposta sui rifiuti è più leggera grazie alla lotta all'evasione. Il noto principio cardine della tassazione pubblica, 'pagare tutti per pagare meno' ha trovato un'applicazione concreta. "A seguito della riscossione di alcune somme evase, quest'anno siamo in grado di applicare uno sconto in bolletta" spiega il sindaco Pietro Pasquino. L'importo recuperato è pari a circa 200.000 euro. "A beneficiare della riduzione saranno tutti i contribuenti del paese, ma in misura variabile: più numerosa è la famiglia, più consistente sarà la differenza" precisa il primo cittadino.

La revisione della tassa sui rifiuti è prevista nell'ultimo bilancio del Comune, al cui interno è delineato anche il piano degli investimenti. Su quest'ultimo fronte le opere principali saranno la sostituzione del tetto dell'ex casa di riposo, l'acquisto e il recupero di alcune aree abbandonate di proprietà privata nonché il rifacimento della pavimentazione in piazza Libertà. Inoltre sono previste una 'rinfrescata' alla segnaletica orizzontale e la sostituzione di una ventina di chiusini al Crocicchio, rimasti danneggiati dal parcheggio dei camion.