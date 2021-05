Alzata di scudi contro il progetto di una nuova cava ad Alice Castello

Alice Castello: il Movimento Valledora si schiera contro il nuovo progetto di cava in località Il Sorto. Un documento con una decina di punti critici è stato inviato agli enti interessati tra cui la Provincia di Vercelli, che dovrà decidere se concedere o meno il via libera all'opera. Lunedì 24 maggio è prevista la prima Conferenza dei servizi.

Il primo timore nei confronti dell'iniziativa di Gold Cave sta nel rischio di peggiorare l'inquinamento della falda acquifera. Il sito interessato si trova infatti a poca distanza dalle discariche che già minacciano le riserve d'acqua "e asportare uno strato di terreno significa indebolire la protezione" sottolinea la presidente Anna Andorno. Poi c'è il grado di salubrità dell'aria, che a sua volta non è ottimale. Dal Movimento ricordano come in zona siano già stati rilevati livelli di Pm10 (ossia di particolato) sopra la media. "Le cave già presenti hanno dato senza dubbio un rilevante contributo" sottolinea Andorno.

L'attività estrattiva di Gold Cave dovrebbe fermarsi a 10 metri di profondità, tanto che al termine dell'autorizzazione, della durata di cinque anni, "è previsto il ripristino dello sfruttamento agricolo con la stesura del terreno accantonato - riportano gli attivisti - Purtroppo nel caso della Valledora non ci sono esempi di ripristini ambientali, e in generale non sembra esistano esempi di tale operazioni effettuate con successo". Il timore è che, come già avvenuto in altri casi, la società possa chiedere una nuova autorizzazione per scavare più a fondo.

C'è poi un altro tema, più generale. "Tutte le cave esistenti nell’area non utilizzano interamente le loro potenzialità produttive a causa della scarsa domanda di inerti - spiega Andorno - E’ auspicabile che questo aspetto venga esaminato, così come venga chiarita l’effettiva quantità di materiale smerciabile".