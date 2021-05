Una pagina Instagram che ha superato i 500 follower

Varallo: due studentesse aprono una pagina Instagram per far conoscere le bellezze del loro territorio. 'Pillole di Valsesia' ha già superato i 500 follower e promette altre novità per il futuro. Federica Colombo, 18 anni, allieva di quinta moda all’Ipsia Magni di Borgosesia, e Micol Sacchi, 21 anni, allieva di fotografia all’accademia La Scala di Milano.

Due amiche e una passione comune che si trasforma in un ambizioso progetto online. "L’idea è nata la scorsa estate passeggiando tra i boschi della nostra Valsesia. In più occasioni abbiamo incontrato luoghi affascinanti ma poco conosciuti e quindi, a nostro parere, poco valorizzati – spiegano le due ragazze - Per questa ragione abbiamo deciso di dare vita a uno spazio web dove raccogliere immagini ma anche storie che raccontassero il nostro bellissimo territorio”.

Le pubblicazioni rispettano un programma preciso, che permette di variare continuamente i contenuti: il lunedì è il giorno della foto d’epoca, il mercoledì del detto o della poesia valsesiana, il giovedì del quiz sulla valle, il venerdì della fotogallery. Alla domenica, infine, viene pubblicato un post su un argomento di volta in volta diverso. 'Pillole di Valsesia' tocca temi leggeri come le ricette con la toma o le leggende tradizionali, ma d'altro canto non tralascia le attrazioni del territorio come il fiume Sesia, il Sacro Monte, le chiese valsesiane, Villa Aprilia.

Particolare attenzione è poi dedicata alla storia, ad esempio con approfondimenti sulla Resistenza e sui personaggi illustri valsesiani. "In cantiere abbiamo molte idee, tra le quali uno speciale dedicato alla scuola del legno che l’istituto Lancia e il comune di Varallo faranno partire a settembre” continuano Colombo e Sacchi. Per loro l'impegno su Instagram è un'occasione per mettere a frutto le proprie abilità nell'ambito della grafica, nel caso di Federica, e della fotografia, nel caso di Micol. “Ma è anche un modo di dimostrare concretamente il grande amore che abbiamo per la nostra terra" sottolineano.