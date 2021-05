Mostra-scambio 'Ruggine' domenica 23 maggio in piazza Moro

Santhià: torna la mostra scambio 'Ruggine' domenica 23 maggio in piazza Aldo Moro. "Se tutto resta così, salvo contrordini dell'ultimo minuto, il 23 potremo tornare in piazza per l'appuntamento mensile con la nostra mostra scambio - spiegano dallo staff di Ruggine - e torneremo ad ospitare i migliori espositori di oggettistica vintage e bici-auto-moto ricambi, per la manifestazione che da 11 anni porta a Santhià appassionati da Italia ed estero. Ricordiamo il rispetto delle disposizioni di legge per la salvaguardia della salute, l'uso della mascherina per tutti, il divieto di assembramento e l'igienizzazione frequente delle mani".

Ingresso libero per il pubblico dalle 8 alle 16 circa. Gli espositori possono presentarsi dalle 6,30 alle 8, gradita prenotazione via mail all'indirizzo: [email protected] o telefonica chiamando il 3472205128. Le date di Ruggine sono state calendarizzate fino alla fine dell'anno, sempre la quarta domenica del mese e sono il 27 giugno, il 25 luglio, il 22 agosto, il 26 settembre, il 24 ottobre e il 28 novembre.