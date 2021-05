Pergamene a chi si è operato per la comunità

Durante il consiglio comunale di mercoledì 12 maggio, si è svolta la cerimonia di consegna delle pergamene ai livornesi meritevoli di riconoscimento. "Ogni anno l’Amministrazione comunale vuole premiare le persone che si sono contraddistinte negli anni dando un servizio prezioso e duraturo alla comunità”, spiega l’assessore alla cultura Mara Bianchetti. Quest’anno questo importante riconoscimento è andato alla memoria delle maestre Rita Garavoglia e Carmelina Garrone, recentemente scomparse, insegnanti per molti anni della scuola primaria di Livorno Ferraris, al dottor Mauro Merlo medico di Livorno Ferraris per più di quarant’anni e ritiratosi in pensione da pochi mesi e a Pierangela Corgnati, commerciante livornese da tre generazioni. “L’amministrazione comunale si unisce a tutta la popolazione nel ringraziare i premiati – conclude Bianchetti - perché, in ambiti diversi, hanno prestato un prezioso e duraturo servizio al nostro Comune”.