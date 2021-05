Lo sport sostiene la Lega italiana per la lotta ai tumori

Lo sport sostiene la Lega italiana lotta tumori. E lo fa con la manifestazione in programma sabato 22 maggio dalle 15 in piazza Zappelloni. L'iniziativa, battezzata 'Ricominciare con lo sport', è organizzata dalla palestra Gym Tonic Asd Santhià. Tutti possono partecipare in modo completamente gratuito e provare diverse discipline: 'cross cardio' con i Master Trainer Simone e Daniele Magliola, 'silent cycling' l’unico a prenotazione obbligatoria con Virginia Monti, 'zumba' con Chiara Barone, 'kettlebell' con Alessandro Duò e per finire 'strong nation' e 'yoga del sorriso' entrambi con Virginia Monti.

I partecipanti potranno lasciare un’offerta libera e l’intero ricavato dell'appuntamento sarà totalmente devoluto alla Lega per la lotta ai tumori. La referente della sezione santhiatese della Lilt Rosa Cuscino commenta: "Una bella iniziativa di sport e solidarietà. I fondi che ci verranno donati saranno utilizzati per organizzare le diverse visite ed appuntamenti che vedono l’associazione in prima linea nella prevenzione". La manifestazione è patrocinata dal Comune di Santhià.

"Chi vorrà partecipare dovrà munirsi di tappetino e un asciugamano, al resto ci pensiamo noi - spiegano dalla Gym Tonic - Le persone che hanno prenotato la lezione di 'silent cycling' dovranno avere sia di scarpe da bici che di scarpe normali. E' gradita la comunicazione di adesione al fine di garantire il rispetto delle norme Anti-Covid, chiamando il numero 3285698910".