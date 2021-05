La città della musica rende omaggio a Franco Battiato

Santhià rende omaggio al cantautore Franco Battiato, morto a 76 anni. E lo farà nella mattinata di mercoledì 19 maggio. Con una comunicazione sui social network, il sindaco Angelo Cappuccio spiega: "Santhià ricorderà il Maestro Battiato, che si è spento dopo una lunga malattia, alle ore 10 facendo ascoltare uno dei suoi brani in filodiffusione. Come 'Città della Musica' ci sembra giusto questo piccolo gesto in suo onore".