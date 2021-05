Web edition per il festival dedicato alla fotografia e ai fotoamatori

Santhià: aperte le iscrizioni per partecipare al 'Summer Click Festival – II Web Edition'. Per il secondo anno, a causa pandemia, il festival dedicato alla fotografia e ai fotoamatori sarà in formato 'web': gli scatti dei partecipanti non saranno cioè esposti nelle sale della biblioteca civica ma direttamente nell’album virtuale che sarà creato all’interno della pagina Facebook Summer Click Festival.

"In bianco e nero o a colori, l'importante è scattare e catturare l'emozione di quell'attimo - spiegano gli organizzatori - Proprio per questo abbiamo deciso di introdurre una novità: oltre al 'premio I Like' che andrà alla fotografia che riceverà più 'mi piace' nella galleria virtuale, il premio 'giuria tecnica', assegnato da fotografi professionisti, raddoppia".

Ci sarà infatti il 'premio giuria tecnica B/N' dedicato alle foto in bianco e nero e il 'premio giuria tecnica colore' dedicato agli scatti a colori. Queste le indicazioni per partecipare al 'Summer Click Festival 2021 - II Web Edition': ogni partecipante potrà esporre 2 scatti, in bianco e nero o a colori. Il tema è libero.

Le fotografie devono essere inviate all'indirizzo mail [email protected] entro lunedì 31 maggio. Concludono gli organizzatori: "Un paio di settimane per scartabellare nei vostri archivi o scattare qualche foto nuova apposta per il festival. Inondiamo il web di immagini belle, positive, strane e curiose".