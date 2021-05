Sarà rinnovata l'intera rete di illuminazione

Alice Castello: l'intera rete di illuminazione pubblica sarà rinnovata con l'installazione di led. Entro fine anno partiranno i lavori sui 784 punti luce del paese, grazie alla collaborazione tra il Comune e il Consorzio Cev.

Lo scopo di quest'ultimo ente, non a caso, è quello di promuovere una gestione più efficiente in ambito energetico. "Saremo supportati nella procedura di riscatto dei 394 lampioni che sono ancora di proprietà di Enel" anticipa il sindaco Luigi Bondonno. In più il Comune otterrà un aiuto per redigere un Piano regolatore di illuminazione, cioè un atto che pianifica la quantità di 'luce' da erogare tenendo conto delle diverse necessità, del risparmio energetico e dell'inquinamento luminoso. Per la verità un progetto simile era già stato realizzato nel 2019, sempre con lo scopo di procedere con la sostituzione integrale dell'impianto.

"L'iniziativa però non ha avuto seguito" spiega Bondonno. I lavori per la posa dei led saranno sostenuti tramite la finanza di progetto (project financing), un particolare genere di concessione in cui la ditta incaricata dell'opera gestirà per un determinato arco di tempo l'infrastruttura, incassando quindi i ricavi derivati dal minor consumo in bolletta dei led. Il Comune, dal canto suo, non dovrà farsi carico di alcun investimento.

A oggi gli enti che aderiscono al Consorzio Cev sono oltre 1.000 in tutta Italia. Molti di loro sono piccoli centri come Alice Castello, che è iscritto insieme ad altri 21 paesi della provincia di Vercelli. “Il nostro Comune fino a poco tempo fa era un membro 'dormiente', nel senso che non ha mai realizzato progetti in collaborazione con il Consorzio - spiega il primo cittadino - L'installazione dei led è la prima opera che sarà attuata”. A confermare la nascita di questa sinergia è l'assunzione da parte di Bondonno di una carica all'interno del Consorzio: si tratta della presidenza dell'organo di controllo analogo, cui spetta la sorveglianza sulle attività dell'ente.