Roasio: lupi in giardino e in paese torna la paura. Nei mesi scorsi era già stato lanciato l’allarme per la presenza del carnivoro nei campi e nei boschi vicino il centro abitato. Ora un esemplare è stato fotografato proprio dietro casa e a Roasio non si dormono sonni tranquilli. Per il sindaco Gian Mario Taraboletti sarebbero tre gli esemplari segnalati ufficialmente ma chi li ha visti è pronto a giurare che siano di più. C'è molto timore. A confermarlo è chi li ha sentiti ululare o peggio li ha visti sbranar due caprioli vicino casa. "Andare a correre o passeggiare nei boschi ora fa paura. Anche portare fuori i cani desta timore. Per non parlare di lasciar giocare i bambini all’aperto" spiega un abitante.

Reazioni plausibili e ben conosciute da chi si occupa di monitorare questi tipi di animali ma che vengono definite immotivate.

I lupi sono organizzati in branchi, famiglie composte dai genitori e dai cuccioli. Insieme occupano un territorio esclusivo molto vasto in media circa 200 chilometri quadrati che difendono dall’intrusione di altri lupi. "La convivenza del lupo con la specie umana è possibile. Le greggi e gli altri animali domestici, se adeguatamente sorvegliati e accuditi, possono facilmente essere difesi dalla predazione dei lupi. L’obiettivo da parte di chi crea allarmismo, è quello di poter tornare a sparare a questo splendido animale, colpevole solamente di essere un predatore concorrente dei cacciatori" spiega Roberto Piana di Lac Piemonte.

Esistono anche una serie di deterrenti da mettere in pratica: evitare di lasciare rifiuti o altro cibo a disposizione che potrebbero indurre l’animale ad avvicinarsi alle case, non lasciare incustoditi animali oggetto di possibile preda. Infine la Polizia Provinciale potrebbe allontanarli dal centro abitato con l’utilizzo di proiettili di gomma. Intanto la paura di incontrare il carnivoro faccia a faccia resta.