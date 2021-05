Trino: asfalti e lavori pubblici

Il Consiglio comunale è in programma lunedì 17 maggio, alle ore 19 in biblioteca civica, e sarà possibile seguirlo sui canali social del Comune di Trino. All’ordine del giorno ci sono il rendiconto 2020, una variazione al bilancio di previsione 2021/2023, l’ordine del giorno sulla proposta “Riconoscimento del diritto esigibile alle cure sanitarie e socio sanitarie per i malati cronici non autosufficienti e per le persone con gravi disabilità non autosufficienti”, ed infine la modifica alla convenzione per la gestione dei percorsi ciclopedonali e degli arredi nelle aree denominate "Boschi di sponda destra di Po" del Comune di Camino e "Poetto" del Comune di Trino, per fini ludico-sportivi.

"Il consuntivo ci permette di approvare un avanzo di amministrazione di circa 380.000 euro e andremo subito ad effettuare una variazione per utilizzare una parte di questi soldi, in generale per la cittadinanza e magari per ristorare chi ha subito conseguenze economiche da questa pandemia - spiega Pane - Questa settimana invece sono iniziati i lavori su asfaltature e ripristini in alcune vie da parte di Asm e 2iReteGas: invito i cittadini a segnalarci eventuali disservizi o difficoltà durante questi interventi. Continuano i lavori pubblici al nuovo parcheggio in via Monte Grappa, alle coperture del municipio e del Teatro civico che sono ormai ultimate e restano solo dei piccoli lavori di sistemazione, e proseguono a spron battuto i lavori al cantiere delle ex scuole di Robella per il primo lotto".

Pane sottolinea: "Come giunta in settimana su proposta degli assessori Roberto Gualino e Alberto Mocca abbiamo approvato due nuovi lavori. Si tratta del secondo lotto della Fusa per ristrutturare il lavatoio, il vespasiano, realizzare l’illuminazione pubblica e la videosorveglianza, per un totale di 100.000 euro; inoltre abbiamo deliberato il progetto preliminare per partecipare a un bando ministeriale sulla scuola dell’infanzia per il suo efficientamento energetico che in questo caso riguarda l’impianto illumino tecnico e per renderla così completamente efficiente".

2021 - Riproduzione riservata