Va in pensione dopo trent'anni: Fidas Trino premia Teresa Cannella

Una targa a Teresa Cannella da parte del gruppo Fidas di Trino. "Abbiamo voluto dedicare una targa a Teresa Cannella del centro trasfusionale di Vercelli visto che è andata in pensione e per 30 anni ha accolto molti donatori, anche trinesi - spiegano dal gruppo- Il 12 maggio, proprio durante la giornata nazionale dell'infermiere, come gruppo Fidas di Trino abbiamo voluto regalare a Teresa una targa ricordo per ringraziarla del suo operato svolto sempre con dedizione e professionalità verso i donatori. Noi di Trino, che come associazione abbiamo inviato spesso i nostri donatori al centro trasfusionale di Vercelli, non possiamo fare altro che augurarle un futuro pieno di soddisfazioni".