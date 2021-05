Trino: il presidente Zaldera è stella d'oro Fidas

"Donate, questa scelta vi appagherà tantissimo, sarete fieri di ciò che farete". Lo afferma Gabriele Zaldera al quale è appena arrivata la Stella d’oro della Fidas, la prima in 63 anni di vita del gruppo trinese. All’attuale presidente del gruppo Fidas è stata assegnata in quanto aveva raggiunto le 200 donazioni.

"Questo traguardo l’ho tagliato ad agosto 2019, ora mi è arrivata la Stella d’oro - spiega Zaldera - Con la donazione appena effettuata ieri, sono però già giunto a quota 219 e, avendo 55 anni e godendo di buona salute, mi auguro di poter contribuire ancora per diversi anni alle donazioni della Fidas". Zaldera rimarca però un aspetto: "Medaglie, stelle e riconoscimenti fanno piacere, ci mancherebbe, ma ciò che più di tutto appaga un donatore è proprio il poter donare e così contribuire ad aiutare altre persone che necessitano di un aiuto pratico. Questo è il messaggio che voglio passi a tutti e quindi invito la gente a venire a donare sangue e plasma, c’è sempre necessità. Il nostro gruppo di Trino funziona a meraviglia, abbiamo tantissimi donatori, davvero molti giovani, ma se riusciamo a convincere altre persone a donare, per noi sarà sempre un successo". Ma quando è iniziata l’avventura in Fidas per Zaldera? "La mia prima donazione è datata giugno 1987. Fui anche tra i primi del gruppo trinese a donare plasma e piastrine, andai a Casale Monferrato. Nell’86 diventai volontario della Pat, l’anno dopo feci la mia prima donazione di sangue alla Fidas allora guidata dal presidente Bosso. In seguito sono stato presidente e sono tornato a questo incarico nel 2016".