Addio a Giuseppina Trebò Bollea pilastro dei Volontari del soccorso

Lutto nella comunità santhiatese, che darà nel fine settimana l’ultimo saluto a Giuseppina Trebò in Bollea. Insieme al marito Franco, Giuseppina Trebò ha gestito fino a metà degli anni ’90 il negozio alimentare Despar in corso Sant'Ignazio angolo via Raffaello, punto di riferimento per tanti residenti nella zona, prima dell'arrivo delle grandi catene di supermercati.

Attiva nel mondo del volontario, è stata uno dei pilastri del Gruppo volontari soccorso Santhià, che con un messaggio sulla pagina Facebook Gvss, la ricorda così: "Giuseppina Trebò è stata parte della nostra grande famiglia per 30 anni. Un lungo percorso che ha vissuto, insieme al marito Franco, dedicando il suo tempo al prossimo, seminando serenità ed empatia. Purtroppo ogni viaggio ha una meta ed una fine. Di certo sarà ricordata da tutti noi e il segno che ha lasciato non sarà dimenticato".