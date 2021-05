Rotary club Valsesia: 4 carrozzine per l'ospedale SS. Pietro e Paolo

Lunedì scorso il Rotary Club Valsesia ha donato 4 carrozzine alla struttura complessa Recupero e Riabilitazione Funzionale dell’ospedale di Borgosesia.

Una, in particolare, è stata donata da Franco De Corte, Prefetto del Rotary Club, mentre un’altra è stata donata in memoria di Rosanna e Remo Viazzo. A ricevere la donazione per l’Asl di Vercelli il direttore sanitario Federico Scienza, il primario di Fisiatria Giovanni Sguazzini Viscontini e la fisiatra Anna Comoglio. Oltre al dottor De Corte, presenti alla consegna per il Rotary Club Valsesia il presidente Daniele Salezze e il socio Roberto Viazzo, ex primario del reparto di anestesia e terapia del dolore dell’ospedale di Borgosesia. "Un grazie di cuore per questo generoso gesto che contribuirà a migliorare la qualità del servizio di Fisiatria", commentano dall'Asl Vercelli.