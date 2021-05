Provincia: proseguono i lavori sul ponte del Po

Continuano le opere lungo Ponte Po, che collega i Comuni di Trino e Camino in Provincia di Alessandria.

Costruito tra il 1945 ed il 1949, il ponte necessitava di importanti opere di ristrutturazione. “Con la bella stagione - commenta il vicepresidente della Provincia con delega alla viabilità Pier Mauro Andorno – le opere stanno andando sempre più veloce. Gli interventi sono molteplici e complicati, a partire dal ripristino completo dell’impalcato, con l’impermeabilizzazione e la sistemazione delle parti esterne logore, che comportano l’installazione di un’impalcatura letteralmente sopra il letto del fiume. Nelle prossime settimane si completerà dunque questa fase e quella di sostituzione delle barriere, per seguire poi con la bitumatura”.

Intanto sono iniziate le opere di manutenzione della rete provinciale previsti per il 2021. Questa settimana protagonista è la Sp 11 all’altezza del Comune di Tronzano. “Questo intervento -continua Andorno – risulta essere molto corposo e sta vedendo una nuova bitumatura del tappeto d’usura per oltre 3 chilometri lungo la provinciale 11. Come per la rotonda a servizio del Polo Diagnostico Biomedicale di Saluggia, anche in questo caso il costante dialogo con l’amministrazione di Tronzano e la proficua collaborazione con tutti gli Amministratori ci permette di intervenire in maniera chirurgica sul territorio”.

Nel frattempo, dal 10 maggio, alcune tratte di competenza della Provincia sono passate all’Anas. “Si tratta - conclude il vicepresidente - di un iter che dura da parecchio tempo e rientra in un più ampio quadro di dismissioni in favore di Anas a livello regionale. Per quanto ci riguarda si tratta della ex Sp 11 “Padana Superiore” tra i chilometri 73 e 93, lungo la tangenziale nord di Vercelli, la ex Sp 596 “dei Cairoli” tra i chilometri 56 e 62 verso il confine lombardo ed un piccolo tratto della Sp 299 tra la rotonda all’altezza del chilometro 34 di fronte al bowling di Serravalle e il viadotto in direzione di Grignasco e la Provincia di Novara, la quale ha dismesso la sua competenza di tutta la tratta della stessa arteria fino al capoluogo novarese”.