Contributi: domande entro novembre dell’anno precedente quello dell’erogazione

Borgosesia: nuovo regolamento per le associazioni che richiedono al Comune contributi per la loro attività. Occorre presentare le domane entro il mese di novembre dell’anno precedente quello dell’erogazione. Vista l'emergenza dovuta al Covid il Comune di Borgosesia offre a tutte le associazioni operative sul suo territorio la possibilità, solo per il 2021, di fare domanda fino al 31 luglio per avere i contributi comunali entro l’anno in corso.

"In questo anno così difficile abbiamo previsto di aumentare la quota di contributi ordinari, 20.000 euro, dando loro quindi un sostegno per la gestione dei locali e di tutto ciò che comporta la normale attività - spiega l'assessore Paolo Urban - abbiamo riservato invece 10.000 euro a titolo straordinario, per le iniziative che qualche associazione, nonostante le limitazioni legate alla pandemia, è riuscita a mettere in campo".

Le domande devono essere presentate al sindaco e al responsabile del servizio competente, e corredate di una serie di dati volti a corroborarne la validità: tutte le informazioni relative alle procedure si trovano sul sito del Comune di Borgosesia.

"Entro il 15 novembre 2021 - ricorda Urban - si dovranno presentare le richieste di contributi per il 2022, anno nel quale tutti speriamo di poter tornare alla normalità".