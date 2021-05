C'è chi butta i rifiuti in campagna e chi li raccoglie

“Vogliamo mettere energie per fare qualcosa di positivo”. E’ con questo spirito che un gruppo di cittadini si è ritrovato sabato 8 maggio per raccogliere cumuli di rifiuti abbandonati nel territorio di Saluggia e S. Antonino. “Un bottino di ben due camion di immondizia recuperati in mezza giornata – racconta Marco Leone, promotore dell’iniziativa – Anche se qualcuno pensa sia inutile perché ci sarà sempre chi sporca l’ambiente, credo sia più utile invertire la tendenza. Raccogliere anziché gettare”. Un’azione nata dal basso che ha raccolto il plauso di molti cittadini, pronti ad unirsi al gruppo di volontari. “L’idea ora è quella di ritrovarsi tutti insieme il secondo sabato del mese per cercare di fare qualcosa di utile per il territorio, intervenendo nelle zone di degrado e abbandono che ci verranno segnalate. Magari coinvolgendo anche la scuola”.