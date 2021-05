Un drone per cercare persone scomparse

Un drone per monitorare al meglio le emergenze. Grazie ad un contributo di 4 mila euro da parte del Comune di Saluggia, il gruppo della Protezione Civile locale si è dotato di questo importante strumento tecnologico per intervenire in modo più preciso nelle situazioni di emergenza. In questi anni la diffusione e l’efficacia delle applicazioni SAPR (Sistemi Aeromobili a Pilotaggio Remoto), hanno consentito rapidità, semplicità ed economicità (l’utilizzo dei droni sostituisce infatti l’impiego degli elicotteri), si sono rivelati sempre più importanti, in grado di fornire la mappatura e la ricostruzione in 3D del territorio con una precisione impensabile fino a pochi anni fa. Grazie alle immagini raccolte, i volontari saranno in grado di visionare direttamente nella nuovissima sala operativa, che il Comune ha recentemente realizzato nel capannone di via Don Carra, consentendo loro di ispezionare eventuali aree inondate, non accessibili con mezzi nautici, le aeree su dighe, frane, smottamenti, incendi, la ricerca di eventuali dispersi, le pratiche di discariche abusive e altri gravi incidenti, così da organizzare gli interventi di soccorso più confacenti alla situazione da affrontare. Insomma, un importante strumento tecnologico che potrà servire non soltanto a monitorare fiumi e corsi d’acqua, ma anche a ritrovare in modo più efficace persone scomparse e salvare vite umane in caso di calamità, incidenti o ogni altra situazione di pericolo.