Tre positivi, in via di guarigione

Caresana, Coronavirus: tre i casi di positività in paese dopo diverse settimane a contagi zero. A comunicarlo è il sindaco Claudio Tambornino. "Sono in via di guarigione - precisa il primo cittadino - nessuno è ricoverato in ospedale".

Tambornino sottolinea l'importanza del rispetto delle regole anti contagio invitando la popolazione caresanese a rispettarle scrupolosamente: "Raccomando l'utilizzo della mascherina, il rispetto del distanziamento onde evitare assembramenti e l'igiene delle mani, unici strumenti di tutela in attesa che la campagna vaccinale proceda".