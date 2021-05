Santhià: la facciata del municipio si tinge di viola

Santhià: illuminata di viola la facciata del di municipio. Il Comune ha aderito alla Giornata Mondiale della Fibromialgia che viene ricordata oggi, mercoledì 12 maggio, organizzata da Aisf Associazione italiana sindrome fibromialgica e promossa in tutta Italia. L’iniziativa 'Illuminiamo la Fibromialgia' vedrà luci viola in piazze e su monumenti in tutti i comuni che hanno aderito all'iniziativa: sensibilizzare così l’opinione pubblica sulle condizioni del paziente fibromialgico, sofferente di una patologia non riconosciuta e spesso trascurata.

"Un gesto per essere vicini a chi soffre, perché nessuno sia invisibile - commenta il sindaco Angelo Cappuccio - Santhià ha accettato l'invito ricevuto da Marilla Ferrari e dall’Aisf. Un grazie a chi ha seguito la predisposizione delle luci, l’assessore Mattia Beccaro insieme al volontario Sergio Cresta".