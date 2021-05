Prima camminata partigiana: salita al Monte Quarone, storia e ricordi

Prima camminata partigiana del 2021: dopo una lunga pausa tornano le iniziative organizzate dalla sezione Anpi Varallo Alta Valsesia in collaborazione con l'Istituto per la Storia della Resistenza e della società contemporanea nel Biellese, nel Vercellese e in Valsesia. L’appuntamento è per domenica 16 maggio alle 8,30 a Civiasco davanti al Comune.

"Partiremo dal municipio ove è esposta la targa dedicata ai partigiani Nicola Terzolo e 'Dartagnan' uccisi dai fascisti, e a Enrico della Valle 'Domingo' di Civiasco caduto all’AlpeFej - spiegano gli organizzatori -. Da qui saliremo lungo il sentiero 637, passando dalle località Prà Piano e l’Alpe Fajel. Con una piccola deviazione nelle vicinanze dell’Alpe Sughetti passeremo a commemorare il partigiano Giovanni Porta, caduto il 20 agosto 1944, presso la croce a lui dedicata e ripristinata dall’ANPI Varallo nel 2016. Continueremo fino a raggiungere la cima del Monte Quarone dove faremo una pausa per il pranzo, anche se non mancheranno toma e vino per tutti. Per la discesa proseguiremo verso la Colma di Ballano, passeremodall’Alpe Lincè e, passando dala località Machetto, rientreremo a Civiasco chiudendo così questo percorso ad anello. Durante l’escursione saremo accompagnati dagli storici dell’Anpi che ci aiuteranno a ricostruire storie e fatti accaduti in quei luoghi".

Il percorso è di difficolta E (escursionistico) e il dislivello in salita è di circa 600 metri, si raccomanda abbigliamento e calzature da trekking, e una giacca in caso di pioggia.

Il pranzo sarà al sacco: i promotori ricordano di portarsi al seguito la tazza per il brindisi di vetta. Durante la manifestazione verranno rispettate le disposizioni anti contagio imposte dall'emergenza sanitaria. In caso di pioggia forte l'evento sarà rinviato. Per informazioni contattare Davide 339 4902694, Bruno 346 4092883, Luca 338 3046817 oppure consultare la pagina Facebook: Anpi Varallo Alta Valsesia, email: [email protected], Instagram: anpi_varallo_e_alta_valsesia