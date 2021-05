Serravalle Sesia: il bowling di via dei Ceri convertito in centro vaccinale. La nuova sede per la somministrazione del farmaco anti Covid-19 sarà inaugurata 15 maggio. Il centro vaccinale, dotato di ben nove postazioni, è stato realizzato grazie alla collaborazione tra Asl Vercelli, Ascom, BiverBanca, Comune di Serravalle e Comune di Borgosesia. La conversione del bowling contribuirà alle vaccinazioni delle persone del territorio della bassa Valsesia e dei Comuni novaresi che afferiscono all'Asl di Vercelli.