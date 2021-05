Gatto investito: arrivano i vigili ma una signora lo vuole portar via

Borgosesia: un gatto viene investito da un’auto e viene allertata la Polizia municipale, che a sua volta, come da protocollo, chiama '4Zampe nel Cuore', l’associazione convenzionata con il Comune per la gestione di questo tipo di situazioni.

Un agente accudisce il gatto in attesa dell’imminente arrivo del veterinario dell'associazione, che consiglia nel frattempo di tenere fermo l’animale per evitare possibili traumi fatali. Arriva però una signora che vuole portare via il gatto, per non lasciare che se ne occupi l’associazione, dichiarandosi di volersene occupare personalmente, affidandolo al proprio veterinario.

Si innescano quindi reazioni via social, dalle quali il Comune di Borgosesia prende le distanze: "Non commento le dichiarazioni e le illazioni che ho sentito in questi giorni - afferma l’assessore alla Tutela degli animali, Eleonora Guida – il gatto è ora affidato alle cure di '4 Zampe nel Cuore', dove viene seguito da un’esperta durante la non semplice convalescenza. È importante chiarire che il Comune si è attivato subito per il soccorso dell’animale e ha seguito le consolidate procedure che vengono attivate per situazioni di questo genere. Non ritengo ci sia null’altro da dire, se non auspicare che l’animale si riprenda al più presto e trovi una casa che lo accolga".

"Quando si verificano situazioni analoghe a quella che ha come protagonista questo gatto – ricorda il sindaco Paolo Tiramani – invito i cittadini a chiamare sempre la Polizia municipale o i Carabinieri. Loro allerteranno chi ha l’incarico di occuparsene e tutto si svolgerà nel rispetto degli animali e delle regole".