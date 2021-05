Trino: ecco i nuovi cartelloni per le affissioni

"Bebo come ti avevo promesso ecco i nuovi cartelloni pubblicitari". E’ la dedica che il sindaco Daniele Pane rivolge ad Eusebio Beccati, mancato ad inizio aprile dopo aver contratto il Covid-19. Il Bebo era il responsabile dell’ufficio affissioni.

Pane continua nella dedica: "Da lassù ti sento imprecare per la Juve ma sono certo che sarai felice di questo lavoretto. Ringrazio l’ufficio tecnico per il sempre eccellente e puntuale lavoro". Quanti saranno gli spazi pubblicitari che verranno rinnovati a Trino? "Quelli che erano presenti in città ora li stiamo sostituendo tutti - risponde Pane - Con Bebo si era parlato spesso di questo intervento, c’era la necessità di sostituire gli spazi pubblicitari ed ora, come gli avevo promesso, lo stiamo facendo. Sono certo che ne sarebbe felice".