"Siamo un comune amico delle api"

Le api sono riconosciute come una delle più importanti risorse a garanzia dei macro sistemi che sono alla base della nostra stessa esistenza: quello naturale, quello economico, e quello sociale. Per questo motivo il Comune di Livorno ha deciso di aderire alla campagna “Apicoltura Bene Comune”, un progetto nato prima a livello europeo e poi portato avanti da numerosi comuni italiani, volto a sensibilizzare l’importanza di questo piccolo insetto all’interno dell’ecosistema. Secondo uno studio della Commissione Europea, in Europa rischia di estinguersi il 9,2% del patrimonio apistico. E per il futuro prossimo gli esperti parlano di un’ulteriore perdita del 5,2%. Tra le cause che contribuiscono a ridurre drasticamente il numero delle api non ci sono solo malattie e parassiti, lo stress legato alla diminuzione di essenze selvatiche e al conseguente impoverimento della loro alimentazione, ma anche sempre di più la mano dell’uomo che attraverso l’uso di pesticidi, le capitozzature durante i periodi di fioritura, mette sempre più a rischio la loro presenza. Un’iniziativa che ha trovato il consenso dell’interno consiglio comunale, che ha assunto una delibera per definire “Livorno amico delle api”.