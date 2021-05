Raccolti 380 euro con le azalee della ricerca

Motta de' Conti: raccolti 380 euro per l'Airc. In occasione della 'festa della mamma', come consuetudine, è stata proposta la distribuzione delle azalee, a fronte di un'offerta per sostenere l'attività dell'Associazione italiana per la ricerca sul cancro. Come già nel 2020, in pieno lockdown, si è scelto di proporre l'iniziativa benefica in modalità 'delivery'. Ad occuparsi della consegna a domicilio sono state il vicensindaco Cristina Ferraris, referente Airc, insieme al sindaco Emanuela Quirci.

"L'iniziativa è andata più che bene - commenta Ferraris -: abbiamo distribuito complessivamente 24 azalee. Grazie ai mottesi che hanno contribuito alla raccolta fondi".