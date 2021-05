Maltempo: chiuso precauzionalmente un ponte in Valsessera

Il maltempo, annunciato dall’allerta arancione dell’Arpa, è puntualmente arrivato in Piemonte. In Valsessera è stato chiuso il ponte Bozzalla che collega Coggiola e Portula. Si tratta di una chiusura preventiva, viste le condizioni del ponte, che da tempo aspetta un consolidamento.

Va peggio in altre zone: in Valsusa si registrano colate di fango in diverse zone, compresa Bardonecchia, ed è di difficile percorrenza la statale 24 tra Gravere e Chiomonte. Si registra inoltre una frana in Val d’Ossola, nella frazione Nava di Montecrestese, vicino Domodossola