Varallo: punto di vaccinazione per le aziende valsesiane

Nei giorni scorsi è stato raggiunto l’accordo tra Asl Vercelli, Confindustria Novara Vercelli Valsesia e Comune di Varallo per l’allestimento di un punto vaccinale nella frazione Roccapietra destinato alle aziende valsesiane.

Fondamentale è stata la collaborazione da parte dell’Associazione Nazionale Alpini (Ana Sez. Valsesiana), guidata dal presidente Gianni Mora. Gli Alpini infatti metteranno a disposizione i locali della propria sede in Via Baraggia, frazione Roccapietra, mentre la Protezione Civile e il Comune di Varallo garantiranno l’accoglienza dei lavoratori, nel rispetto delle normative anti-Covid. L’Asl Vc fornirà i vaccini e metterà a disposizione il know how necessario alla formazione del personale. Soddisfazione per questo risultato è stata espressa dai rappresentanti degli enti coinvolti, ovvero Gianni Filippa, presidente di Confindustria, Eraldo Botta, sindaco di Varallo e il direttore generale dell’Asl Vc Angelo Penna. "Tutti concordano sulla rilevanza di questa opportunità che viene data ai lavoratori delle aziende valsesiane, che potranno aderire all’iniziativa, ricevendo la somministrazione del vaccino in tempi più rapidi rispetto all’iter della vaccinazione nazionale", viene spiegato dal Comune.

Gianni Filippa, sostiene che “è indispensabile per le nostre imprese avere collaboratori il più possibile coperti dal rischio Covid, poiché in tal modo può essere garantita la continuità delle attività produttive e la ripresa delle strutture commerciali sia in Italia che all’estero”. Eraldo Botta, nella sua duplice veste di sindaco e presidente della Provincia di Vercelli sottolinea "quanto sia importante per tutti noi raggiungere l’obiettivo della vaccinazione e in tal modo sicuramente per tanti lavoratori delle aziende valsesiane potranno essere ridotti i tempi di attesa”. Angelo Penna, infine, apprezza "il risultato concreto raggiunto, frutto della sinergia tra sistema sanitario, aziende ed enti del territorio, uniti nel raggiungimento dell’obiettivo della 'messa in sicurezza' della popolazione”.