Tutto esaurito per le azalee della Lilt

Santhià: ben 170 piantine esaurite in due giorni. Questo l'esito del weekend che ha visto la Lega italiana lotta ai tumori presente in corso Nuova Italia con le azalee della salute. "La risposta delle persone è stata entusiasmante, tanto che domenica non avevamo più piantine da esporre al gazebo, tutte finite sabato pomeriggio - racconta la referente Lilt sezione di Santhià Rosa Cuscino - Ringrazio le volontarie che mi hanno aiutata in questi due giorni: Armida, Carmela, Cesira ed Enrica, senza di loro non sarei riuscita ad organizzare il tutto". La prossima settimana la sezione si riunirà per decidere le iniziative future della Lilt ed organizzare le prossime visite di controllo.