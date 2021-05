Stand con fiori e piante aromatiche: 'Grazie alla generosità del paese'

Caresana: successo per l'iniziativa benefica a favore della Lilt di Vercelli, condivisa con i paesi di Pezzana e Stroppiana. In occasione della festa della mamma la fiduciaria Pinuccia Necco ha allestito davanti al salone dell'oratorio parrocchiale lo stand per la distribuzione di piante fiorite e aromatiche, a fronte di offerte per sostenere le attività di prevenzione della Lega contro i tumori. Stand che ha intercettato la generosità dei caresanesi facendo il tutto esaurito. Ogni piantina è stata confezionata dalla stessa fiduciaria: materiali semplici, ma sapientemente abbinati al nastro della Lilt, hanno dato un tocco in più ai vasetti.

"Sono davvero soddisfatta - commenta Pinuccia Necco - Era la prima edizione dell'iniziativa a Caresana e il paese ha risposto con generosità. Grazie quindi a tutti coloro che hanno acquistato o fatto anche solo un offerta. E grazie anche a chi ha collaborato al buon esito della giornata pro Lilt, ad Angela Pomati, a Marilena Pomati a Milena Saia".

Lo stand con le piante fiorite ed aromatiche è stato allestito anche a Pezzana e a Stroppiana.

Anche il Rotaract che ha fatto una donazione alla sezione di Vercelli Lega italiana per la lotta ai tumori: sono stati scambiati i gagliardetti delle rispettive associazioni con quanti hanno collaborato all'iniziativa.