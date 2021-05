Chiude la banca, addio anche al bancomat

Non sono servite le lettere, le telefonate che dal sindaco Claudia Demarchi sono partite all’indirizzo della Direzione Generale della Banca Popolare di Milano. A fine mese la filiale chiuderà gli sportelli e pure il bancomat. I fontanettesi si ritroveranno senza banca e senza sportello automatico per il prelevamento di contante e con un ufficio postale che opera solo tre giorni a settimana con grossi disagi per l’utenza. Disagio che sicuramente aumenterà con la chiusura dell’istituto bancario. “Ho provato a trattare proponendo una riduzione di orario - ha spiegato il sindaco - ma da Milano non hanno sentito ragioni. Una politica di riorganizzazione attuata dagli istituti di credito che sta colpendo l’intero territorio nazionale a danno soprattutto dei piccoli centri”. Per ovviare in parte al disservizio, Demarchi ha inviato un’ennesima lettera alle Poste Italiane lamentando l’attuale situazione dell’ufficio in paese: “Non è più tollerabile l’apertura per soli tre giorni settimanali, i tempi di attesa sono lunghi e i cittadini stanno in coda per ore a volte per un solo prelievo di contante. L’ufficio deve tornare all’orario normale vale a dire con apertura dal lunedì al venerdì. Urgente è anche l’installazione del bancomat che contribuirebbe ad alleggerire le code. Quest’ultimo ci era stato promesso un anno fa poi con l’emergenza Covid è stato sospeso il sopralluogo. Mi auguro che questa ultima lettera possa trovare, a differenza delle precedenti, un positivo riscontro, anche perché voglio ancora credere che le Poste Italiane mantengano l’impegno di collaborare con le Amministrazioni per favorire i cittadini dei piccoli Comuni”.