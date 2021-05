Centro sportivo nuovamente in piena in attività

Cigliano: il centro sportivo è tornato pienamente in attività. Con la ripresa del servizio bar si è aperto anche l'ultimo lucchetto che limitava la fruizione dell'area. Un nuovo nome, 'Sport Village Cigliano', due nuovi gestori, il canavesano Gianni Altamura e il moncrivellese Marco Calandra, e un "vecchio" obiettivo: tornare ad essere un luogo di ritrovo oltreché di sport. In questi giorni il complesso di via Moncrivello ha iniziato a ripopolarsi, e i riscontri di atleti e avventori lasciano ben sperare.

"Il locale bar è stato completamente ristrutturato - affermano i due responsabili dell'impianto - Ora ci auguriamo che diventi un punto di riferimento per i giovani di Cigliano e di tutta la zona". Per i prossimi giorni la struttura sarà aperta tutti i pomeriggi fino alle 22 e anche al mattino della domenica. "Poi stabiliremo un orario definitivo, anche in base alle restrizioni legate al Coronavirus" proseguono Altamura e Calandra.

D'altro canto il palazzetto dello sport è tornato già da tempo ad ospitare gli allenamenti delle società sportive, mentre su campi da tennis e calcetto si può giocare, su prenotazione, dallo scorso 26 aprile.