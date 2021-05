Crescentino, Croce Rossa: dal 5 per mille quasi 10 mila euro

Diffusi dall'Agenzia delle Entrate i dati dei contribuenti: con il 5 per mille la Croce Rossa di Crescentino riceve 9.756,15 euro.

La Cri rimane una delle associazioni locali premiate dai contribuenti che anche nel 2019 le hanno dimostrato fiducia. "Un sentito ringraziamento a tutti coloro che ancora una volta hanno scelto di sostenerci con il loro 5x1000, continuando a credere in noi, nella nostra organizzazione e soprattutto nel nostro operato in campo umanitario e sociale. Tutta questa fiducia ci sprona a fare ed esserci sempre di più, continuando ad operare soprattutto in questo particolare momento di emergenza epidemiologica - spiega il presidente Vittorio Pasteris - Senza i nostri sostenitori e donatori non potremo realizzare nulla delle tante attività che da trentasei anni garantiamo per le nostre comunità".

Il comitato locale di Croce Rossa è un'organizzazione dai grandi numeri: nel 2020, i volontari hanno effettuato 500 interventi in emergenza 118, 1500 trasporti infermi e 2300 trasporti dializzati per un impegno di oltre 10 mila ore del loro tempo libero. Inoltre negli ultimi anni, per rispondere alle tante e diverse emergenze sociali, il comitato ha anche sviluppato un importante programma di aiuto alimentare (nello specifico nell'anno 2020 sono state distribuite oltre 1000 borse alimentari coinvolgendo un centinaio di famiglie), ha continuato con l'attività dello Sportello di ascolto per le vittime di violenza e ha proseguito nella consegna a domicilio di farmaci e spese.

"Il sostegno della popolazione è importantissimo e lo strumento del 5x1000 è una risorsa fondamentale per proseguire e rafforzare tutto ciò – dicono i responsabili - In questo periodo di dichiarazione dei redditi, quindi, è fondamentale indicare nell’apposito spazio “Sostegno al volontariato ed alle organizzazioni di utilità sociale” il Codice Fiscale della Croce Rossa". Un gesto semplice che non costa nulla, ma che può essere di fondamentale aiuto per chi ogni giorno si spende per il prossimo.