Premio Scuola Digitale: infanzia di Carisio seconda alla fase regionale

Santhià, Carisio: l'Istituto comprensivo Sant'Ignazio è secondo alla fase regionale del Premio Scuola digitale 2020-2021. La vittoria, e l'accesso alla sfida nazionale, è sfumata per mezzo punto.

I piccoli dell'infanzia di Carisio ce l'hanno messa tutta. Loro stessi hanno presentato davanti alla giuria il progetto, avviato nel plesso di Carisio tre anni fa con lo scopo di sviluppare la consapevolezza dello spazio e del proprio corpo. Purtroppo non è bastato, per un soffio. "Alla scoperta del coding unplugged" è finito al secondo gradino del podio, alle spalle di un istituto comprensivo di Novara e davanti a un altro di Biella. Per bambini e insegnanti rimane la soddisfazione di aver rappresentato la provincia di Vercelli in questo importante concorso, riservato alle scuole più innovative dal punto di vista digitale e, di conseguenza, didattico.

Dalla prossima settimana i robot torneranno come sempre in classe. "I bambini si occupano della programmazione di apparecchi a forma di ape, che sono in grado di muoversi in quattro direzioni" spiega Enrica Ardissino, vicepreside dell'istituto comprensivo. L'attività si accompagna a esercizi a corpo libero "che sono propedeutici all'uso dei robot, perché lo scopo comune è acquisire il senso del movimento nello spazio" precisa la vicepreside. A essere coinvolte sono tutte e due le sezioni della scuola sotto la guida della maestra Claudia Bodda, in collaborazione con l'animatrice digitale Raffaella Castellina e la dirigente Nunziatina Mangano. "Un valore aggiunto per la nostra scuola - sottolinea il sindaco di Carisio Pietro Pasquino - Tanto più che, a fronte di una media di due o tre nascite all'anno, l'infanzia vanta 40 bambini iscritti. Segno che la sua qualità è apprezzata anche dalle famiglie dei centri vicini".