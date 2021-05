Municipio e fontane si tingono di rosso in onore della Cri

Gattinara: il municipio e la fontane si tingono di rosso in onore della Croce Rossa. L’8 maggio si festeggia la Giornata Mondiale della Croce Rossa e Mezzaluna Rossa, istituita in occasione dell’anniversario della nascita del fondatore Jean Henry Dunant. Per l’intero fine settimana Gattinara ha deciso di illuminare di rosso il palazzo municipale e le fontane cittadine. Per l’occasione è stata issata anche la bandiera della Croce Rossa sui pennoni antistanti il palazzo di città.

#Inarrestabili è l’hashtag scelto a livello mondiale per celebrare questo 8 maggio. Un aggettivo che ben rappresenta l’operato dei volontari, mai come quest’anno impegnati in prima linea anche per la pandemia. "I volontari della Croce Rossa sono stati e sono una preziosa risorsa per la nostra comunità. Sempre pronti a mettersi a disposizione per dare sostegno a chi ne ha bisogno e sono stati determinanti nell’ultimo anno e mezzo per affrontare insieme questa difficile emergenza sanitaria. Grazie per tutto il vostro fondamentale impegno" commenta il sindaco Daniele Baglione.