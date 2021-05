Lozzolo a zero contagi, a Lenta un solo positivo

Covid-19: contagi in netta diminuzione a Gattinara, Lozzolo, Roasio e Lenta. Lozzolo per la seconda settimana si attesta a zero positivi. Primato quasi eguagliato da Lenta con un unico caso di contagio. Situazione in miglioramento anche a Roasio che conta 10 positivi. Qui si era arrivati a sfiorare quota 25 contagi nelle scorse settimane. "La situazione si è abbassata in modo esponenziale rispetto alle settimane scorse. Il numero è andato a scendere in maniera forte negli ultimi giorni. C’è stata maggiore attenzione da parte della cittadinanza stante il dato significato che si era registrato" spiega il sindaco di Roasio Gian Mario Taraboletti.

Nessuna azione mirata da parte dell’amministrazione ma la decisione di mantenere chiusi i parchi pubblici. "Il numero di positivi, anche in età molto giovane, era rilevante e quindi abbiamo preso la decisione di tenere chiusi i parchi giochi. Non appena i numeri si attesteranno intorno allo zero li riapriremo" ammette Taraboletti.

Nell’ultimo mese anche Gattinara è passata da 46 casi di positivi al Covid-19 agli attuali 22.